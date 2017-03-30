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Общество

В Пскове перед судом предстанут двое мужчин по обвинению в убийстве пенсионерки, надругательстве над её телом, хищении драгоценностей и двух угонах

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих безработных ранее судимых местных жителей в возрасте 31 и 26 лет. В зависимости от действий каждого, они обвиняются в совершении двух угонов (п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ), разбойном нападении (п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ), убийстве, сопряженном с разбоем (п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ) и надругательстве над телом умершей (ч.1 ст.244 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в ночь на 10 мая 2016 года обвиняемые пришли в дер.Макарушино Гдовского района, чтобы обворовать первый попавшийся дом. Через незапертую дверь они прошли в жилище 63-летней потерпевшей, которая только проводила гостей в дорогу и, по трагическому стечению обстоятельств, не успела запереть за собой дверь. Там, внезапно увидев пенсионерку, младший из предполагаемых злоумышленников напал на нее, нанеся в общей сложности не менее 8 ударов ножом в область груди, живота и рук. От полученных колото-резанных ран последняя скончалась. Затем они вдвоем обыскали жилище и похитили драгоценности потерпевшей. После этого один из обвиняемых надругался над телом умершей.

Кроме того, соответствующие экспертизы позволили установить совпадение генетического профиля одного из обвиняемых с генетическим профилем следа, обнаруженного на окурке, изъятом следователями при проведении осмотра места происшествия по делу об угоне легкового автомобиля в ночь на 31 марта 2016 года в Гдове. А в ходе дальнейшей работы следователи получили доказательства причастности указанных лиц к совершению второго угона автомобиля при аналогичных обстоятельствах.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. К обвиняемым продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.  

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