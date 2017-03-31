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Общество

ЦБ может ввести страховку для счетов малого бизнеса

Глава Банка России Эльвира Набиуллина и представители бизнеса обсудили возможность введения страховки на счета микро- и малых предприятий, стало известно «Газете.Ru».

Отмечается, что глава ЦБ поручила оценить данную меру к 1 июня. Действие страхового механизма предлагается распространить только на расчетные счета, сумма покрытия может составить 1,4 млн рублей.

«Один из обсуждаемых сейчас вариантов повышения уровня защиты средств малого бизнеса — однократная страховая выплата субъектам МСП в пределах 1,4 млн рублей, действующая только для расчетных счетов и только в банках с базовой лицензией», — подтвердили «Газете.Ru» в Банке России.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ряду министерств изучить целесообразность введения механизма страхования средств малого бизнеса, размещенных в банках.

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