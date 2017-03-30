За два месяца работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» на интерактивную карту свалок поступило более двух с половиной тысяч обращений

20:48, 30 марта 2017, ПАИ

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» подвели промежуточные итоги работы интерактивной карты свалок – сетевого ресурса, на котором граждане могут самостоятельно отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку. С момента запуска нового проекта Общероссийского народного фронта прошло два месяца. За это время на ресурс поступило более 2500 обращений, по 106 из них уже достигнут положительный результат, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОНФ.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев считает, что интерактивная карта свалок на сегодняшний день является самым популярным экологическим ресурсом на территории России: «С момента запуска проекта «Генеральная уборка» мы получили беспрецедентное количество заявок, и с каждым днем их количество возрастает. Это не только обычные мусорные свалки разного масштаба, но и формально легальные полигоны твердых бытовых и иных отходов, которые своей деятельностью нарушают российское законодательство и наносят вред окружающей среде», – отметил Гутенев.

По его словам, сейчас из двух с половиной тысяч обращений тысяча заявок уже находится в работе у региональных отделений ОНФ. «Мы надеемся, что в ближайшее время большинство желтых точек на интерактивной карте свалок - это те сигналы граждан, которые уже находятся в работе – станут зелеными, что будет означать окончательное решение проблемы», – сказал Владимир Гутенев.

«В конце марта в Ростове-на-Дону прошла Межрегиональная экологическая конференция ОНФ в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в ходе которой мы не только обсудили наиболее важные проблемы Юга России и выработали по ним общественные предложения, но и провели рейды к местам экологических нарушений. В частности, в Ростовской области после наших рейдов со стороны местных властей были ликвидированы две масштабные стихийные свалки. Надеемся, что это не одноразовая реакция, и представители местной и региональной власти придают серьёзное значение экологическими проблемами и намерены их устранить», – отметил эксперт ОНФ.

По его мнению, повышение среднесуточной температуры будет способствовать ускорению процесса устранения мусорных свалок. Это будет происходить не только из-за схода снега, но и за счет того, что в каждом регионе будут проходить экологические акции по уборке свалок.

Проект Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. В рамках проекта работает открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором граждане могут самостоятельно отметить места нелегального складирования мусора. На основе поступивших на карту сигналов коммунальные службы и волонтеры при содействии ОНФ принимают меры по борьбе с выявленными незаконными свалками и «серыми» полигонами.