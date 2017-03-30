НАТО не планирует усиливать военную группировку в Прибалтике

21:12, 30 марта 2017, ПАИ

НАТО не собирается усиливать военную группировку в Эстонии, Латвии и Литве. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, она была создана после присоединения Крыма к России.

«Сейчас мы считаем, что ее достаточно, и не планируем менять ее численность», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что сейчас в балтийских республиках находится по одному сводному батальону стран — членов НАТО.

«Также у нас есть еще один батальон в Польше и один – в Румынии», — сказал он.

Генсек НАТО при этом признал, что альянс несколько «усилил свое присутствие» в Черном море, однако не уточнил, как именно. При этом он подчеркнул, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и выступает против возобновления «холодной войны».