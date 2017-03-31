Депутаты предложили запретить продажу антифриза и духов по ночам

11:54, 31 марта 2017, ПАИ

В Госдуму внесен проект закона, согласно которому может быть запрещена продажа спиртосодержащих жидкостей в ночное время, пишет Газета.ру.

Инициатива предусматривает запрет продажи спиртосодержащих жидкостей с содержанием этилового спирта свыше 25% с 23 до 8 часов по местному времени. Речь идет о парфюмерии, стеклоочистителях и антифризах.

«Современное состояние алкогольного рынка характеризуется высоким уровнем смертности населения от отравления алкогольными суррогатами, спиртосодержащими жидкостями «двойного назначения». От 70 до 95% спиртосодержащей непищевой продукции применяется не по прямому предназначению, а как «бюджетный» аналог алкогольной продукции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы утверждают, что отравление суррогатами алкоголя занимает лидирующую позицию в статистике всех интоксикаций.