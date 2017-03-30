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Общество

Автостраховщики пожаловались на убытки из-за ОСАГО

Выплаты обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) растут, уже второй месяц подряд с начала года они практически равны сборам. Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

На рынке ОСАГО сохраняется кризисная ситуация, считает президент РСА Игорь Юргенс. «Этот вид бизнеса продолжает быть убыточным для страховых компаний», — сказал он.

По его словам, объем сборов страховщиков в январе-феврале 2017 года вырос на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28,9 миллиарда рублей. Одновременно выплаты увеличились на 38 процентов и достигли 28,3 миллиарда рублей.

Средняя выплата по ОСАГО в январе-феврале увеличилась на 24 процента, до 72,7 тысяч рублей, а средняя премия снизилась на два процента — до 6,05 тысяч рублей.

28 марта президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об ОСАГО о введении натуральных выплат в обязательном автостраховании. В тот же день в РСА заявили, что в 10 российских городах необходимо повысить территориальный коэффициент стоимости ОСАГО в несколько раз.

По словам председателя экспертного совета по страхованию при Государственной думе, президента АНО по защите прав страхователей «За справедливые выплаты» Александра Коваля, с помощью закона о натуральной компенсации по ОСАГО власти надеются ликвидировать автоюристов как класс. «Речь шла о том, что юристы обирают в том числе и потерпевших. В прошлом году в ЦБ поступило 80 тысяч жалоб на страховщиков. Мошеннический автоюризм, безусловно, нужно ликвидировать. Но как отделить мошенников от немошенников, это другой вопрос. Этим законом мы убираем практически всех», — рассказал он Национальной службе новостей (НСН).

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