Кадыров: программа восстановления Чечни не выполнена

21:52, 30 марта 2017, ПАИ

Программа восстановления Чечни, несмотря на уступку властей региона в части секвестирования выделенных на ФЦП средств, не выполнена, передает РИА «Новости» заявление главы республики Рамзана Кадырова.

«У нас были заводы, фабрики, было буквально все, но ничего не восстановлено. Люди должны понимать, что даже программу, которую выполняют во всех регионах Российской Федерации, в Чеченской Республике, единственном послевоенном регионе, федеральный центр не выполнил», — сказал Кадыров в интервью каналу «Россия 24».

Он отметил, что на реализацию ФЦП было выделено 130 млрд руб., потом сократили до 75 млрд руб.

«Нам дали слово, тогда министром был Алексей Кудрин, а полпредом — Дмитрий Козак, они мне сказали, что, если я соглашусь на секвестирование, на следующий год они все сделают и откроют финансирование. Уверили меня, чтобы я согласился. Исходя из ситуации, я согласился, и все. А получил что?» — заявил Кадыров.

По его словам, до сих пор не восстановлен ряд социальных объектов, в республике не хватает школ.