0
17:36
Губернатор поручил произвести перерасчёт зарплат работников культуры Псковской области
18:19
Санаторий из Псковской области вошел в «ТОП-100 российских здравниц»
16:53
Людмила Гребнева: Мы приложим все усилия, чтобы налоговая нагрузка на садоводов была социально приемлемой
22:56
Минпромторг поддержал повышение минимальной цены на водку
10:37
Президиум Псковского облсовпрофа заслушал объяснение Игоря Иванова по поводу его обращения к губернатору
21:45
Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
23:44
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Экономика

Кадыров: программа восстановления Чечни не выполнена

Программа восстановления Чечни, несмотря на уступку властей региона в части секвестирования выделенных на ФЦП средств, не выполнена, передает РИА «Новости» заявление главы республики Рамзана Кадырова.

«У нас были заводы, фабрики, было буквально все, но ничего не восстановлено. Люди должны понимать, что даже программу, которую выполняют во всех регионах Российской Федерации, в Чеченской Республике, единственном послевоенном регионе, федеральный центр не выполнил», — сказал Кадыров в интервью каналу «Россия 24».

Он отметил, что на реализацию ФЦП было выделено 130 млрд руб., потом сократили до 75 млрд руб.

«Нам дали слово, тогда министром был Алексей Кудрин, а полпредом — Дмитрий Козак, они мне сказали, что, если я соглашусь на секвестирование, на следующий год они все сделают и откроют финансирование. Уверили меня, чтобы я согласился. Исходя из ситуации, я согласился, и все. А получил что?» — заявил Кадыров.

По его словам, до сих пор не восстановлен ряд социальных объектов, в республике не хватает школ.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Губернатор поручил произвести перерасчёт зарплат работников культуры Псковской области
30 марта 2017
Губернатор поручил произвести перерасчёт зарплат работников культуры Псковской области 4
Санаторий из Псковской области вошел в «ТОП-100 российских здравниц»
29 марта 2017
Санаторий из Псковской области вошел в «ТОП-100 российских здравниц»
Минпромторг поддержал повышение минимальной цены на водку
24 марта 2017
Минпромторг поддержал повышение минимальной цены на водку 4
Президиум Псковского облсовпрофа заслушал объяснение Игоря Иванова по поводу его обращения к губернатору
24 марта 2017
Президиум Псковского облсовпрофа заслушал объяснение Игоря Иванова по поводу его обращения к губернатору 13
Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
22 марта 2017
Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 марта 2017
Рабочая поездка губернатора Андрея Турчака по крупнейшим стройкам Великих Лук (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»
21 марта 2017
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»
Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
21 марта 2017
Около 110 млн рублей планируется направить на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук 2

Идет загрузка...