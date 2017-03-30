0
14:49
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
11:34
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
16:10
«Конфронтации только во вред»
10:32
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
22:35
Околоноля
18:15
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
16:36
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Политика

Немецкие военные создадут киберкомандование

В Германии в начале апреля появится Кибернетическое и информационное командование. Об этом сообщает Reuters.

Новая структура будет располагаться в Бонне. Ее изначальная численность — 260 человек, но к июлю планируется довести ее до 13,5 тысячи человек, включив в состав стратегическую военную разведку и центры связи. К 2021 году число сотрудников службы достигнет 14,5 тысячи человек, 1,5 тысячи мест зарезервированы для гражданских контрактников.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен уже назвала имя начальника нового киберкомандования — им станет генерал-лейтенант Людвиг Ляйнхос.

Как отмечает агентство, структура создается во исполнение решений НАТО и канцлера Ангелы Меркель, назвавшей защиту Германии от кибератак одним из главных приоритетов. В качестве главного противника рассматривается Россия, которая, как полагают в Берлине, пытается при помощи пропаганды и дезинформации дестабилизировать немецкое общество.

7 января Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ заявило, что в кибератаке на ОБСЕ в декабре 2016 года имеется след «российских хакеров». По словам главы ведомства Ханса-Георга Маассена, у экспертов есть улики, указывающие на причастность группировки АРТ 28 (другим названием считается Fancy Bears), которую связывают с Россией.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
30 марта 2017
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности 4
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
30 марта 2017
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют» 4
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
29 марта 2017
Несколько мыслей относительно событий 26 марта 41
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
27 марта 2017
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон» 32
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 марта 2017
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
27 марта 2017
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
27 марта 2017
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова 8
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
27 марта 2017
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова 6

Идет загрузка...