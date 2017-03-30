Немецкие военные создадут киберкомандование

22:03, 30 марта 2017, ПАИ

В Германии в начале апреля появится Кибернетическое и информационное командование. Об этом сообщает Reuters.

Новая структура будет располагаться в Бонне. Ее изначальная численность — 260 человек, но к июлю планируется довести ее до 13,5 тысячи человек, включив в состав стратегическую военную разведку и центры связи. К 2021 году число сотрудников службы достигнет 14,5 тысячи человек, 1,5 тысячи мест зарезервированы для гражданских контрактников.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен уже назвала имя начальника нового киберкомандования — им станет генерал-лейтенант Людвиг Ляйнхос.

Как отмечает агентство, структура создается во исполнение решений НАТО и канцлера Ангелы Меркель, назвавшей защиту Германии от кибератак одним из главных приоритетов. В качестве главного противника рассматривается Россия, которая, как полагают в Берлине, пытается при помощи пропаганды и дезинформации дестабилизировать немецкое общество.

7 января Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ заявило, что в кибератаке на ОБСЕ в декабре 2016 года имеется след «российских хакеров». По словам главы ведомства Ханса-Георга Маассена, у экспертов есть улики, указывающие на причастность группировки АРТ 28 (другим названием считается Fancy Bears), которую связывают с Россией.