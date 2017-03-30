В Госдуме поддержали идею трудового воспитания в школах

22:16, 30 марта 2017, ПАИ

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что инициатива сенаторов о введении в российское законодательство понятия «трудовое воспитание» является правильной, сообщает ТАСС.

Накануне сенаторы Виктор Кресс и Александр Волков внесли в законопроект, который предлагает ввести в закон «Об образовании» понятие «трудовое воспитание». В пояснительной записке авторы отмечают, что приобщение ребенка к труду является важной составляющей воспитания.

Однако, по словам Никонова, одних поправок к закону «Об образовании» недостаточно, решение проблемы требует комплексного подхода.

«Безусловно, трудовое воспитание должно быть, но у этого вопроса нет легкого решения. Это решение зависит от внесения поправок не только в закон об образовании, но и как минимум в Трудовой кодекс, в Налоговый кодекс», — отметил депутат.

По его словам, поправки к закону об образовании ничего не решат, потому что кодексы будут противоречить этому закону и иметь приоритет.