Доходы российских театров выросли на 80% за пять лет

22:26, 30 марта 2017, ПАИ

Доходы отечественных театров с 2011 по 2016 год выросли почти на 80%, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на министра культуры России Владимира Мединского.

«За последние несколько лет посещаемость наших театров выросла в среднем по стране на 18%, то есть на 18% больше продано билетов в минувшем году, чем в 2011 году», – заявил Мединский на лекции в военной академии Генштаба Вооруженных сил, посвященной основным аспектам культурной политики страны на современном этапе ее развития.

По словам министра, доходы театров за аналогичный период увеличились почти на 80%.

Кроме того, Мединский рассказал, что посещаемость музеев за пять лет выросла на 30%, а в столичных музеях показатель на порядок выше.

Ранее сообщалось, что Мединский считает нужным сохранить репертуарный театр.