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Экономика

Советник президента допустил заморозку курса рубля

Для стабилизации рубля ЦБ может установить фиксированный курс. Об этом в четверг, 30 марта, заявил советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев, сообщает ТАСС.

По его словам, главной задачей Центрального банка является поддержание стабильности национальной валюты. «Заморозка [курса рубля] один из способов, но это должно быть сделано на разумном уровне, все должны понимать, что это обеспечивает ценовую конкурентоспособность», — сказал советник президента.

Ранее 30 марта Глазьев заявил, что денежно-кредитная политика в России носит «экзотический характер» и создает условия для обогащения финансовых спекулянтов.

В марте Совет Федерации рекомендовал Банку России заморозить обменный курс рубля. Таким образом, ЦБ сможет стабилизировать ожидания участников рынка и остановить валютные спекуляции, считают сенаторы. Кроме того, эксперты советуют регулятору принять меры по переходу от политики привязки рублевой эмиссии к золотовалютным резервам к эмиссии, рассчитанной исходя из объективной потребности экономики в денежных средствах.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что власти продолжат придерживаться политики свободного валютного курса.

Плавающий курс рубля был введен в России в конце 2014 года, когда правительство отказалось от валютного коридора.

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