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Общество

ФАС начала расследование в отношении операторов мобильной связи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) анонсировала начало проведения расследования в отношении операторов мобильной связи по установке цен на роуминг. Об этом решении заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин, передает «Интерфакс».

«В ближайшее время в адрес операторов связи будет направлена детальная информация относительно той работы, которую они ведут по направлению межоператорского взаимодействия, и какие меры принимают по дальнейшему снижению тарифов на услуги связи в роуминге», — подчеркнул чиновник. Он отметил, что «целевая установка — в роуминге как дома».

В начале февраля Голомолзин заявил, что в период с июля по сентябрь в России прекратит действовать внутрисетевой роуминг. По его словам, национальный роуминг допустим только в том случае, когда абонент перемещается в регион, где нет сети его оператора, и тогда он должен воспользоваться сетью другого оператора.

Ожидалось, что решение об отмене внутрисетевого роуминга будет принято 30 марта. С этой целью ФАС провело совещание, в котором участвовали представители компаний мобильной связи.

В ноябре прошлого года ФАС сообщила, что намерена проверить причины увеличения цен в роуминговых тарифах крупных российских операторов — «Мегафона», «Билайна», МТС и Tele2.

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