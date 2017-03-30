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Экономика

СМИ: запасы золота ЦБ растут максимальными в мире темпами пятый год подряд

По итогам 2016 года Банк России купил 201 тонну золота — наибольший объем по сравнению с Центральными банками других стран мира, передает Reuters.

Уточняется, что уже пятый год подряд российский регулятор остается лидером среди других Центробанков по приросту запасов золота.

«Хотя темп покупок отличался от месяца к месяцу, покупки осуществлялись все первые 11 месяцев года. При этом в октябре и ноябре покупки производились максимальными темпами в среднем по 36 тонн в месяц в то время, как цены на золото упали», — отмечает агентство.

По состоянию на 24 марта международные (золотовалютные) резервы России за неделю выросли на 0,8% и составили $399 млрд против $395,7 млрд на 17 марта.

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