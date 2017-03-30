Приток контрабандных и контрафактных сигарет вырос в пять раз

08:10, 31 марта 2017, ПАИ

В 2017 году объем теневого рынка табачных изделий увеличился в пять раз. В 2016 году на его долю приходилась 1,1% от общего объема потребления, а сейчас она составляет почти 5%. Об этом говорится в ежегодном независимом исследовании «TNS Россия» по теневому сектору табака, пишет газета «Известия».

Согласно данным исследования, рост нелегального рынка произошел за счет двух из четырех возможных каналов притока контрабандных и контрафактных изделий. По мнению участников рынка, нелегальные сигареты в основном привозят из Белоруссии и Казахстана.

Речь идет о пачках сигарет, на которых не содержится маркировки с предупреждением о вреде здоровью на русском языке. Эти сигареты сделаны как в странах Евразийского экономического союза, так и за пределами ЕАЭС, но не предназначены для реализации в РФ.

Эксперт по противодействию незаконной торговле табачной продукции Алексей Башков подчеркнул, что потребителями контрафактной и контрабандной продукции являются люди с низким доходом. По его словам, дело в том, что в стране снизилась покупательская способность, поэтому россияне могли активнее потреблять нелегальные сигареты.

Напомним, в ближайшем будущем государство намерено усилить контролироль над производством и реализацией табачной продукции.