Правительство России поддержит экспорт четырьмя способами

08:29, 31 марта 2017, ПАИ

В плане действий Правительства РФ по повышению темпов роста экономики до уровня не ниже среднемировых в 2017-2025 годах, который готовит Минэкономразвития, будет отдельный блок по поддержке экспорта. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с деталями разработки.

Поддерживать экспорт предлагается четырьмя способами: через совершенствование регуляторной среды и условий ведения экспортной деятельности, обеспечение финансовой поддержки экспорта, развитие международной интеграции и нефинансовые меры поддержки. Об этом говорится в презентации рабочей группы, которая занимается разработкой предложений по поддержке экспорта для «плана-2025».

В частности, речь идет о разработке и внедрении программы кредитования коммерческими банками экспорта несырьевой продукции, объем которого в 2018 году составит 200 млрд рублей, а в 2025 году — 300 млрд рублей.

Для этого уже разработаны и утверждены правила предоставления средств из федерального бюджета коммерческим банкам на субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам, говорится в презентации.