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Общество

Народный календарь советует опасаться весенних заморозков

31 марта по народному календарю наступил Кирилл — Дери полоз, пишет сalend.ru.

В этот день православная церковь отмечает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в IV веке.

Свое прозвище Кирилл получил благодаря мартовской погоде и быстрому таянию снега. Выехав утром на санях на снег, растаявший накануне на жарком солнце и подмерзший за ночь, можно было действительно ободрать полозья о наст. 

В народе об этом дне говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади — зима» (то есть можно было еще опасаться весенних заморозков); «На Кириллов марток продерет холодок». Однако, если в этот день зацветала мать-и-мачеха — это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.

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