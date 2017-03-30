Митрополит Евсевий напомнил псковичам о подвиге преподобного Алексия

08:43, 31 марта 2017, ПАИ

30 марта, в день памяти преподобного Алексия, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил праздничное богослужение в храме преподобного Алексия (в Поле) города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе местной епархии.

«Всех вас поздравляю с престольным праздником этого храма – памяти дивного святого, преподобного Алексия, человека Божия. Кто читал его краткое житие, тот, наверное, не может быть равнодушным к тому, что он пережил в своей жизни. Рожденный от знатных и богатых родителей, придя в совершенный возраст, он по желанию родителей вступил в брак, но в первую же ночь он тайно ушел из дома. Это особый подвиг, и кто это может понять, тот может умилиться сердцем и удивиться, как это молодой человек, только что обручившись, покидает свой родительский дом, богатый дом, и уходит в неизвестность. Он подходит к берегу моря, садится на корабль и отплывает в город Эдессу, где придается отшельнической жизни. Под видом нищего он стоит на пороге храма, всем кланяется, и кто что может подает ему. И так проводит он свою молодость, - рассказал владыка. - Но со временем люди почувствовали, что этот молодой нищий - необыкновенный человек. Они стали его по-своему уважать, любить, а он понял, что это слава человеческая для него является препятствием в любви ко Господу. Тогда преподобный покидает это место, чтобы уйти туда, где его не знают, и отплывает в город Тарс. Но во время плавания штормовой ветер направляет их корабль опять к родному городу Риму. Уже прошло семнадцать лет со времени его ухода, когда преподобный Алексий приходит в родной дом под видом нищего, обросшего, и в нем не узнают ни сына, ни мужа. Он останавливается у своих родителей под видом человека-странника и около своего дома в каком-то шалаше как нищий проводит несколько времени, чтобы опять быть только с Богом, молясь Господу о народе своем, о родителях, о невесте. Когда человек Божий почувствовал приближение своей кончины, он просит чернила и бумагу, пишет о своей прошедшей жизни и оставляет это письмо в доме. Когда же он скончался, то это письмо открыли, и только тогда узнали родители, что это был их сын, а невеста - что это ее обрученный муж. Это подвиг из подвигов».

Кроме того, вчера псковский архипастырь посетил храм святых богоотец Иоакима и Анны города Пскова, где были пропеты тропарь и величание святым покровителям храма.

Также вечером 30 марта, накануне четверга 5-й седмицы Великого поста, митрополит Евсевий совершил утреню с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

«Сохраним же у себя в душе после сегодняшнего вечера слова преподобного Андрея Критского: «Душе моя! Восстании, что спиши? Конец приближается». И с таким размышлением будем сегодня уходить из храма, чтобы нам не смешиваться с миром и удаляться от греха, занимая себя чтением Слова Божия, чтением житий святых и писаниями от святых отец. Ангела вам хранителя», - обратился к присутствующим владыка.