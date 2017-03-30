В Пскове директор предприятия заплатит штраф за нарушение сроков поставки в рамках гособоронзаказа

10:59, 31 марта 2017, ПАИ

В Пскове директор предприятия привлечен к административной ответственности за нарушение сроков поставки по договорам, реализуемым в рамках государственного оборонного заказа, заключенным в 2016 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что это произошло из-за нехватки оборудования и рабочего персонала. Заместитель прокурора города Пскова возбудил в отношении генерального директора предприятия дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения по существу в Управление Федеральной антимонопольной службы по городу Санкт-Петербургу.

Решением уполномоченного органа руководитель предприятия признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.