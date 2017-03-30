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Спорт

В Псковской области определили лучших волейболистов в рамках Спартакиады учащихся

В Псковской области завершились финальные соревнования по волейболу среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения, входящие в программу 9-ой Спартакиады учащихся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Фото с csppskov.ru

В каждой номинации соревновались по 6 сильнейших команд области, преодолевших зональные и полуфинальные этапы в спортивных схватках со своими сверстниками.

В турнире юношеских команд отличились волейболисты из поселка Локня, сумевшие в трех партиях переиграть своих соперников по финалу — представителей Себежского района. С таким же счетом спортсмены из Пскова в матче за третье место обыграли юношей из Невеля. В матче за 5-6 места между командами Пыталово и Великих Лук сильнее оказались спортсмены из южной столицы.

Среди девушек победа досталась волейболисткам из Псковского района, серебрянные медали вручили псковичкам. В матче за 3-4 места спортсменки из Невеля со счетом 3:0 одолели соперниц из Себежского района. В шестерке сильнейших также оказались команды из Великих Лук и Бежаниц.

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