Псковских курсантов и студентов учат противостоять экстремизму и терроризму

09:15, 31 марта 2017, ПАИ

Заместитель руководителя аппарата оперативного штаба УФСБ России по Псковской области Станислав Пугач рассказал обучающимся Псковского филиала Академии ФСИН России об общегосударственной системе противодействия экстремизму и терроризму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В ходе встречи обучающиеся узнали о деятельности национального антитеррористического комитета, видах терроризма и порядке действий в случае попытки вербовки в террористические организации.

Станислав Пугач ознакомил курсантов и студентов с основными положениями Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Указа президента РФ от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».

В пресс-сдужбе образовательного учреждения отметили, что профилактике терроризма и экстремизма, распространения в сети Интернет материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, в Псковском филиале академии уделяется особое внимание. Занятия, направленные на изучение законодательной и нормативно-правовой базы по борьбе с экстремизмом и терроризмом, проводятся как с курсантами и студентами, так и с сотрудниками образовательной организации.