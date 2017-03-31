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Общество

Псковских курсантов и студентов учат противостоять экстремизму и терроризму

Заместитель руководителя аппарата оперативного штаба УФСБ России по Псковской области Станислав Пугач рассказал обучающимся Псковского филиала Академии ФСИН России об общегосударственной системе противодействия экстремизму и терроризму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Фото пресс-службы вуза

В ходе встречи обучающиеся узнали о деятельности национального антитеррористического комитета, видах терроризма и порядке действий в случае попытки вербовки в террористические организации.

Фото пресс-службы вуза

Станислав Пугач ознакомил курсантов и студентов с основными положениями Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Указа президента РФ от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».

Фото пресс-службы вуза

В пресс-сдужбе образовательного учреждения отметили, что профилактике терроризма и экстремизма, распространения в сети Интернет материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, в Псковском филиале академии уделяется особое внимание. Занятия, направленные на изучение законодательной и нормативно-правовой базы по борьбе с экстремизмом и терроризмом, проводятся как с курсантами и студентами, так и с сотрудниками образовательной организации.

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