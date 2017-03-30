В псковскую полицию за сутки поступили 57 сообщений о преступлениях и происшествиях

09:18, 31 марта 2017, ПАИ

30 марта в органы внутренних дел Псковской области поступили 57 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 28 - по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В оперативных сводках УМВД зарегистрированы 38 преступлений, в том числе умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (раскрыто).

На территории Псковской области вчера произошло одно ДТП, в результате которого пострадал человек. Сотрудники ГИБДД задержали двух водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 392 нарушения Правил дорожного движения.

