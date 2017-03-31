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Общество

В Пскове создали Общественную комиссию по вопросам строительства Северного обхода

При Государственном комитете Псковской области по транспорту создали Общественную комиссию по вопросам строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход города Пскова (2-ой пусковой комплекс)».

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, в состав комиссии вошли исполнительный директор Союза автотранспортных предприятий транспорта общего пользования Псковской области Виктор Семёнов, активист общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги Пскова» Николай Мельков, доцент, кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Дорожное строительство» Псковского государственного университета Сергей Воронков, старший преподаватель кафедры «Дорожное строительство» ПсковГУ Елена Алексеева, студент факультета инженерных и строительных технологий ПсковГУ Артём Тимофеев.

30 марта состоялось первое заседание Общественной комиссии, на котором начальник участка подрядной организации ООО «Технострой» ознакомил собравшихся с объектом и рассказал о ходе производства работ, ответив на все возникшие вопросы.

Были выбраны председатель и секретарь Общественной комиссии, принято решение проводить заседания один раз в месяц (последний четверг месяца).

Строительство Северного обхода Пскова (2-ой пусковой комплекс) продолжается в соответствии с графиком производства работ, отметили в комитете.

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