Россельхозбанк объявил результаты за 2016 год по международным стандартам финотчетности

10:01, 31 марта 2017, ПАИ

АО «Россельхозбанк» опубликовало консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2016 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

В отчетном периоде были реализованы задачи по обеспечению умеренного роста кредитного портфеля с одновременным поддержанием высокого качества выдаваемых кредитов как в агропромышленном комплексе и других приоритетных отраслях национальной экономики, определенных Правительством Российской Федерации, так и в отраслях, представляющих для банка стратегический интерес.

В условиях снижения на конец 2016 года объемов кредитования по российской банковской системе в целом кредитный портфель банка (до вычета резервов) увеличился на 0,2% по сравнению с показателем на конец 2015 года до 1,808 трлн рублей.

В отчетном году рост розничного кредитования Россельхозбанка значительно превысил общерыночные показатели в этом бизнес-сегменте – кредитный портфель физических лиц увеличился с начала 2016 года на 10,2% – до 327,1 млрд рублей. Основным драйвером роста стало продолжающееся развитие ипотечного и потребительского кредитования.

По состоянию на 31 декабря 2016 года активы банка составили 2,463 трлн рублей, прирост за год составил 5%.

В течение 2016 года АО «Россельхозбанк» уделял особое внимание совершенствованию своей технологической платформы и внутренних бизнес-процессов, развитию современных клиентских сервисов, что способствовало формированию качественной, устойчивой и диверсифицированной ресурсной базы. За отчетный период депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 32,6% и составили 1,578 трлн рублей, в том числе средства юридических лиц увеличились на 37,2% до 964,7 млрд рублей, физических лиц – на 26% до 613 млрд рублей. Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов возросла с 55% на конец 2015 года до 69% на конец 2016 года.

АО «Россельхозбанк» продолжит наращивать объемы поддержки сельхозтоваропроизводителей, в том числе, в рамках нового механизма льготного кредитования, что будет способствовать росту производительности и эффективности отечественного АПК, а также развитию экспортного потенциала России, отметили в пресс-службе финучреждения.