Псковские сотрудники Россельхознадзора запретили транзит воблы, леща и окуня из Казахстана в Латвию

10:36, 31 марта 2017, ПАИ

В МАПП Убылинка (Пыталовский район) приостановлено движение автотранспортного средства, перемещавшего из Казахстана в Латвию около 19 тонн рыбной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В частности, в машине находилась вяленая рыба (вобла, лещ, окунь Балхашский, спинка воблы, спинка леща), замороженные филе щуки и щечки судака, икра окуня и судака.

Транзит продукции был запрещен из-за отсутствия разрешения на ее вывоз, выданного компетентным органом республики Казахстан; несоответствия сведений о наименовании экспортера, заявленных в товаротранспортных документах и в ветеринарном сертификате и так далее.

Специалисты оформили акт о возврате груза.