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Экономика

Доля российской рыбы на прилавках выросла до 83%

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что доля российской рыбы на прилавках магазинов достигла 83%, пишет ТАСС.

«Доля рыбной продукции российского производства на внутреннем рынке, по предварительным оценкам, составила порядка 83%», — сказал Шестаков. Он также подчеркнул, что вылов водных биоресурсов в прошлом году увеличился на 5,6%, до 4,67 млн тонн, что является рекордом за последние 20 лет.

Шестаков добавил, что импорт рыбы и рыбной продукции в 2016 году снизился на 8,7%, до 511 тысяч тонн. Экспорт вырос на 6%, до 1,912 млн тонн.

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