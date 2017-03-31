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Общество

Псковский драмтеатр покажет необычный спектакль к 135-летию Чуковского

1 апреля, к 135-летию со дня рождения писателя Корнея Чуковского, в Псковском театре драмы покажут спектакль «Краденое солнце». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Действие спектакля разворачивается не на привычной сцене, а в пространстве музея театра. «В своей работе режиссер соединяет три стихии: музыкальную, живописную и драматическую», - пояснили в пресс-службе.

«На экране оживают обитатели сказочного леса, пространство наполняется причудливыми звуками: вместе с актерами дети начинают сочинять старую добрую сказку на новый лад», - отметили в пресс-службе.

Художник создает образы персонажей спектакля с помощью разных материалов и техник — красок, карандашей, коллажей, пластилина, теней, используется метод radymade.

Корней Чуковский родился 31 марта (по новому стилю). Тем не менее, сам писатель праздновал свой день рождения 1 апреля.

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