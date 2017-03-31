Областная библиотека приглашает псковичей на концерт авторской песни и старинной музыки

10:43, 31 марта 2017, ПАИ

2 апреля в 15:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, д.2) пройдет концерт авторской песни и старинной музыки «В зеркале времени». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-лужбе библиотке.

Программа концерта представляет собой реализацию оригинального проекта, в рамках которого исполнители постарались совместить песни известного псковского барда Андрея Васильева и старинную музыку Западной и Восточной Европы, а также России в исполнении коллектива «Музыканты ветра» (Светлана Родионова и Алексей Епифанов).

Название концерта «В зеркале времени» отражает его основную композиционную идею: лейтмотивом концерта станет образ времени, осмысленный как с точки зрения хронологического, так и философского понимания.

В ходе концерта музыканты не раз удивят слушателей оригинальными аранжировками с использованием аутентичных инструментов (копий старинных инструментов), а также самобытным прочтением музыкального звучания произведений разных жанров — от авторской песни до духовных стихов и инструментальных композиций.

На концерте прозвучат как песни собственного сочинения исполнителей, так и музыка Средневековья и Ренессанса.

«Участники концерта — Андрей Васильев и коллектив «Музыканты ветра» — являются известными в Пскове исполнителями, не раз принимавшими участие в культурных мероприятиях города и области», - отметили в библиотеке.

Васильев на протяжении 10 лет является бессменным участником творческого объединения «Махаон», выступающего на базе Псковского городского культурного центра. Он не раз становился лауреатом различных конкурсов и фестивалей авторской песни — «Пушкинского фестиваля искусств» (Москва, 1999, 2000, 2001), фестивалей «Скобарь» в дуэте с Татьяной Замураевой (Псков, 2003), «Многоголосье» (Великие Луки, 2007), «Балтийская ухана» (Калининград, 2008); на протяжении нескольких лет является постоянным участником фестивалей «Словенское поле» и «Изборская крепость». К настоящему времени А. Васильевым записаны 4 альбома песен — «Век соломенных крыльев» (2005), «Очертания» (2009), «Круги на воде» (2015) и совсем недавний — «Если сна разобьется хрусталь...» (2016).

«Музыканты ветра» — фолк-дуэт из Пскова, образовавшийся в 2009 году как результат совместного увлечения музыкой эпохи Ренессанса и Средневековья таких музыкантов, как Светлана Родионова и Алексей Епифанов. В сентябре 2015 года участники коллектива записали свой первый альбом «In summer time». В своем творчестве музыканты используют различные исторические и этнические инструменты: барочную гитару, лиру, блокфлейты, гусли, классическую гитару, гермсхорн, ренессансный барабан, тамбурин, калимбы, вистл, а также перкуссию в виде бубенцов, колокольчиков и кастаньет.

Репертуар «Музыкантов ветра» составляют вокально-инструментальные композиции разных жанров: от придворных песен, написанных специально для коронованных особ, до уличных, исполняемых бродягами, и хвалебных, посвященных Деве Марии, а также современные композиции, истоки которых уходят в музыку прошлых веков.

Вход свободный.