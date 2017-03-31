0
11:45
33 псковича принимают участие в досрочной сдаче ЕГЭ по математике
10:30
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждёт оригинальная концертная программа
08:51
Народный календарь советует опасаться весенних заморозков
22:16
В Госдуме поддержали идею трудового воспитания в школах
21:22
В Пскове полицейские и молодёжь обсудили меры по противодействию экстремизму
20:21
В деревне Карамышево прошёл профилактический противопожарный рейд
16:36
8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
Еще новости
  • Коротко
Общество

Областная библиотека приглашает псковичей на концерт авторской песни и старинной музыки

2 апреля в 15:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, д.2) пройдет концерт авторской песни и старинной музыки «В зеркале времени». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-лужбе библиотке.

Программа концерта представляет собой реализацию оригинального проекта, в рамках которого исполнители постарались совместить песни известного псковского барда Андрея Васильева и старинную музыку Западной и Восточной Европы, а также России в исполнении коллектива «Музыканты ветра» (Светлана Родионова и Алексей Епифанов).

Название концерта «В зеркале времени» отражает его основную композиционную идею: лейтмотивом концерта станет образ времени, осмысленный как с точки зрения хронологического, так и философского понимания.

В ходе концерта музыканты не раз удивят слушателей оригинальными аранжировками с использованием аутентичных инструментов (копий старинных инструментов), а также самобытным прочтением музыкального звучания произведений разных жанров — от авторской песни до духовных стихов и инструментальных композиций.

На концерте прозвучат как песни собственного сочинения исполнителей, так и музыка Средневековья и Ренессанса.

«Участники концерта — Андрей Васильев и коллектив «Музыканты ветра» — являются известными в Пскове исполнителями, не раз принимавшими участие в культурных мероприятиях города и области», - отметили в библиотеке.

Васильев на протяжении 10 лет является бессменным участником творческого объединения «Махаон», выступающего на базе Псковского городского культурного центра. Он не раз становился лауреатом различных конкурсов и фестивалей авторской песни — «Пушкинского фестиваля искусств» (Москва, 1999, 2000, 2001), фестивалей «Скобарь» в дуэте с Татьяной Замураевой (Псков, 2003), «Многоголосье» (Великие Луки, 2007), «Балтийская ухана» (Калининград, 2008); на протяжении нескольких лет является постоянным участником фестивалей «Словенское поле» и «Изборская крепость». К настоящему времени А. Васильевым записаны 4 альбома песен — «Век соломенных крыльев» (2005), «Очертания» (2009), «Круги на воде» (2015) и совсем недавний — «Если сна разобьется хрусталь...» (2016).

«Музыканты ветра» — фолк-дуэт из Пскова, образовавшийся в 2009 году как результат совместного увлечения музыкой эпохи Ренессанса и Средневековья таких музыкантов, как Светлана Родионова и Алексей Епифанов. В сентябре 2015 года участники коллектива записали свой первый альбом «In summer time». В своем творчестве музыканты используют различные исторические и этнические инструменты: барочную гитару, лиру, блокфлейты, гусли, классическую гитару, гермсхорн, ренессансный барабан, тамбурин, калимбы, вистл, а также перкуссию в виде бубенцов, колокольчиков и кастаньет.

Репертуар «Музыкантов ветра» составляют вокально-инструментальные композиции разных жанров: от придворных песен, написанных специально для коронованных особ, до уличных, исполняемых бродягами, и хвалебных, посвященных Деве Марии, а также современные композиции, истоки которых уходят в музыку прошлых веков.

Вход свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

33 псковича принимают участие в досрочной сдаче ЕГЭ по математике
31 марта 2017
33 псковича принимают участие в досрочной сдаче ЕГЭ по математике
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждёт оригинальная концертная программа
31 марта 2017
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждёт оригинальная концертная программа
Народный календарь советует опасаться весенних заморозков
31 марта 2017
Народный календарь советует опасаться весенних заморозков
В Госдуме поддержали идею трудового воспитания в школах
30 марта 2017
В Госдуме поддержали идею трудового воспитания в школах
В Пскове полицейские и молодёжь обсудили меры по противодействию экстремизму
30 марта 2017
В Пскове полицейские и молодёжь обсудили меры по противодействию экстремизму
В деревне Карамышево прошёл профилактический противопожарный рейд
30 марта 2017
В деревне Карамышево прошёл профилактический противопожарный рейд
8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
30 марта 2017
8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
30 марта 2017
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF

Идет загрузка...