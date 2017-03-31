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Экономика

Около 400 килограммов мясосырья без документов вернули в Белоруссию псковские специалисты

В Себежском районе приостановлено движение автотранспортного средства под управлением гражданина Белоруссии. В машине было обнаружено около 400 килограммов мясосырья без документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В автомобиле, не оснащенном холодильным оборудованием, находились говяжьи замороженные субпродукты (легкое, языки, калтыки) светло-красного цвета, в полиэтиленовой прозрачной упаковке. Транспортировка осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил - на момент досмотра температура в толще блока составила минус 14,6 градусов по Цельсию. Субпродукты были уложены на картон, накрыты тканью с признаками загрязнения; маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, отсутствовала. Также не нашлось ветеринарных и товаротранспортных документов. Перевозка осуществлялась в машине с посторонними предметами (картон, загрязненная ткань).

По информации, представленной водителем, он перевозил не принадлежащий ему товар, общий вес которого составляет около 400 килограмм

В итоге перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено, оформлен акт о возврате груза. В ходе ветеринарно-санитарного досмотра спеалисты провели денатурацию товара раствором метиленовой сини.

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