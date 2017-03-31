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Общество

Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждёт оригинальная концертная программа

Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждёт оригинальная концертная программа: номера артистов, выступления 200 танцоров, 26 певцов, двух кавер-групп, а также научные, кулинарные и пиксельные шоу.

По словам одного из организаторов шоу Николая Королёва, артисты представят разнообразные танцевальные номера: от русских народных танцев до кавказских, бальных танцев, сальсы и хип-хопа. Также на выставке состоятся показы от парикмахеров, стилистов, визажистов и салонов свадебных платьев, пройдут свадебные обряды.  

Напомним, что выставка состоится 1 и 2 апреля. В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.  

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону (8112) 702-042.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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