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Общество

Сегодня в галерее «Цех» откроется выставка архитектора Сергея Михайлова «Адреса»

Сегодня, 31 марта, в 18:00 в галерее «Цех» откроется юбилейная выставка архитектора Сергея Михайлова «Адреса». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На выставке будут представлены не только архитектурные проекты Сергея Михайлова, но и рельефная (резная) иконопись, графика, экслибрисы, коллажи, эскизы.

«Сергей Михайлов - известный псковский архитектор, реставратор, художник и дизайнер. Родился в Екатеринбурге. Но творческая судьба архитектора навсегда связана с Псковом, городом, в котором выпускник МАРХИ решил провести пару дней проездом в Калининград, где и собирался обосноваться. Домашним адресом Сергея Михайлова в Пскове стали третьи палаты Меншиковых на Романовой горке, в народе называемые «домом Марины Мнишек», - рассказали организаторы выставки.

По проектам Сергея Михайлова построены храмы в Стругах Красных и в Богданово под Псковом, обследована и реставрирована церковь Успения с Полонища в Пскове и церковь Успения в Бутырках.

Вход на выставку -  свободный.

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