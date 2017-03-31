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Общество

В апреле десантники проведут учение с применением новейших боевых машин

В апреле российские десантники впервые проведут тактическое учение, применяя недавно принятый в состав Тульского соединения ВДВ батальонный комплект новейших БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе учения, которое планируется провести в Рязанской области, десантники будут совершенствовать навыки в действии, в сложных условиях местности и погоды и во взаимодействии с подразделениями других родов войск.

Особенностью проводимых учений станет использование огневых и технических преимуществ новейших боевых машин при действиях в составе батальона.

Для десантников это будет практический опыт применения большого количества новейшей техники, обладающей огромной огневой мощью, отметили в пресс-службе ведомства.

Предусматривается, что учение пройдет с практическим десантированием личного состава и боевой техники из самолетов ВТА Ил-76, отработкой действий воздушного десанта по захвату и уничтожению объектов условного противника в наступлении и в обороне.

Кроме того, военнослужащие ВДВ, используя новейшую технику, отработают тактику действий в ходе рейда и ведения боя с последующим овладением выгодным рубежом и его удержанием. В ходе практических действий десант будет преодолевать зараженные участки местности и вести боевую стрельбу днем и в условиях ограниченной видимости.

Мероприятие боевой подготовки будет проходить в течение нескольких дней в круглосуточном режиме.

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