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Политика

Новый портал для инициативной молодежи обсудили в Пскове

О создании портала молодежнаякоманда.рф сообщил председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, речь о новом ресурсе шла на пресс-конференции, посвященной презентации проекта «Молодежная команда страны».

Денис Матвеев пояснил, что на вышеназванном портале молодые люди смогут выполнять различные задания. «Молодой человек должен там зарегистрироваться, в личном кабинете будет ряд вопросов-заданий. Образовательный блок — лекции депутатов, плюс практическое направление — кейсы, направленные на конкретные дела для участия в выборах, — провести субботник, выступить на каких-то мероприятиях, провести встречу с жильцами домов и так далее», - рассказал он и отметил, что на основании выполненных заданий будет составляться рейтинг.

Присутствующий на встрече с журналистами депутат Госдумы РФ Александр Козловский добавил, что планируются и личные встречи с молодыми людьми, а не только взаимодействие в режиме онлайн. Он заявил об индивидуальном подходе и подчеркнул: «Самое главное, что каждая инициатива не останется без внимания».

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