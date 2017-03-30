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Политика

Александр Козловский станет куратором проекта «Молодежная команда страны»

Депутат Госдумы РФ Александр Козловский станет куратором партийного проекта «Единой России» «Молодежная команда страны». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, посвященной запуску проекта в Псковской области. 

Цель проекта — привлечение молодежи в политику, обучение молодых парламентариев, подготовка политиков, которые будут работать в регионе. По словам Александра Козловского, Псковская область — один из пилотных регионов проекта.

Напомним, что проект «Молодежная команда страны» реализуется Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Государственной Думы РФ. Он направлен на подготовку молодых людей от 18 до 35 лет для участия в выборной кампании осени 2017 года. В проекте принимают участие 10 регионов, в том числе Псковская область.

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