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Политика

Виктор Остренко порекомендовал псковской молодёжи не пренебрегать политикой

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко порекомендовал псковской молодёжи не пренебрегать политикой. Свою рекомендацию он озвучил 31 марта во время презентации в Пскове проекта «Муниципальная команда страны», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Виктор Остренко напомнил, что на протяжении двух лет в регионе «идёт работа по подготовке молодых кадров». «Молодёжный парламент мы рассматриваем как элемент образовательной программы для молодых политиков. И нынешняя федеральная инициатива даст возможность выстроить отношения между молодыми политиками федерального, регионального и муниципального уровня», - отметил Виктор Остренко. Он также добавил, что депутат Госдумы Александр Козловский согласился стать куратором проекта для региона. «Что поможет выстроить работу с федеральными коллегами из Молодежного парламента при Госдуме», - уверен Виктор Остренко.

«Муниципальные выборы открыты, пробуйте себя, приобретайте опыт, - призвал он. - Молодежная команда страны направлена на то, чтобы выявлять лидеров из молодежной среды, развививать их деятельность».

При этом Виктор Остренко отметил, что молодые люди, которые делают первые шаги в общественно-политической сфере могут быть «партийно не окрашены», а определиться с партийной принадлежностью позднее. «Кроме того, каждому кто примет участие в проекте, откроется возможность организации той или иной общественно-политической силы в будущем. Это еще и возможность для молодого человека взять на себя ответсвенность. Это и есть форма гражданской активности», - добавил Виктор Остренко.

Александр Козловский пригласил всю молодежь Псковской области обратить внимание на проект. «Если даже кто-то почувствует, что это не его, всё равно полученный в проекте опыт будет неоценим и пригодится в жизни. Мы заинтересованы, чтобы в этом проекте участвовала молодежь, которая проживает в районах. Я за то, чтобы география охватывала все районы и города», - заявил депутат Госдумы.

Председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании Денис Матвеев добавил, что проект не завершится в сентябре 2017 года после завершения выборов, а будет продолжен.

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