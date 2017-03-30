Виктор Остренко порекомендовал псковской молодёжи не пренебрегать политикой

10:48, 31 марта 2017, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко порекомендовал псковской молодёжи не пренебрегать политикой. Свою рекомендацию он озвучил 31 марта во время презентации в Пскове проекта «Муниципальная команда страны», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Виктор Остренко напомнил, что на протяжении двух лет в регионе «идёт работа по подготовке молодых кадров». «Молодёжный парламент мы рассматриваем как элемент образовательной программы для молодых политиков. И нынешняя федеральная инициатива даст возможность выстроить отношения между молодыми политиками федерального, регионального и муниципального уровня», - отметил Виктор Остренко. Он также добавил, что депутат Госдумы Александр Козловский согласился стать куратором проекта для региона. «Что поможет выстроить работу с федеральными коллегами из Молодежного парламента при Госдуме», - уверен Виктор Остренко.

«Муниципальные выборы открыты, пробуйте себя, приобретайте опыт, - призвал он. - Молодежная команда страны направлена на то, чтобы выявлять лидеров из молодежной среды, развививать их деятельность».

При этом Виктор Остренко отметил, что молодые люди, которые делают первые шаги в общественно-политической сфере могут быть «партийно не окрашены», а определиться с партийной принадлежностью позднее. «Кроме того, каждому кто примет участие в проекте, откроется возможность организации той или иной общественно-политической силы в будущем. Это еще и возможность для молодого человека взять на себя ответсвенность. Это и есть форма гражданской активности», - добавил Виктор Остренко.

Александр Козловский пригласил всю молодежь Псковской области обратить внимание на проект. «Если даже кто-то почувствует, что это не его, всё равно полученный в проекте опыт будет неоценим и пригодится в жизни. Мы заинтересованы, чтобы в этом проекте участвовала молодежь, которая проживает в районах. Я за то, чтобы география охватывала все районы и города», - заявил депутат Госдумы.

Председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании Денис Матвеев добавил, что проект не завершится в сентябре 2017 года после завершения выборов, а будет продолжен.