Специалисты псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам»

11:07, 31 марта 2017, ПАИ

Сотрудники псковского отделения Сбербанка рассказали об ипотечных продуктах банка участникам партнерского проекта «Тур по новостройкам». Будущие новоселы смогли оценить крупные жилые комплексы «Европа» и «Пятый элемент» (застройщик ГК «ЛУГ»). Об этом Псковскому агентств уинформации сообщили в пресс-службе банка.

«Тур по новостройкам» - это инструмент для потенциальных покупателей жилья. За короткое время будущие новоселы смогли не только посетить объекты недвижимости, но и на месте получить консультации от сотрудников компании-застройщика и специалистов банка. Участники тура узнали о программах «Военная ипотека», «Молодая семья», «Акции для застройщиков». Специалист прямо на месте подобрал оптимальную программу жилищного кредитования, клиенты получили полный расчет по кредиту.

«Сегодня приобрести квартиру в новостройке можно под 10,4% годовых при выдаче кредита через сервис электронной регистрации сделки и оформлении страхования жизни и здоровья заемщика. «Электронная регистрация» – это новый совместный сервис Сбербанка и Росреестра, позволяющий зарегистрировать договор долевого участия в строительстве онлайн. Процесс регистрации договора сокращен до минимума – все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застройщика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированные документы на электронную почту. Процесс регистрации договора занимает всего 15 минут», - отметила управляющий псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Подробная информация - по телефонам контактного центра 8 (800) 555 555 0, а также на официальном сайте Сбербанка.