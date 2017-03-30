В Псковском районе совершено нападение на таксиста

10:47, 31 марта 2017, ПАИ

30 марта в 21:15 между деревнями Череха и Соловьи в Псковском районе неизвестный с применением насилия открыто похитил у водителя такси имущество и деньги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В совершении этого преступления полиция подозревает двух граждан - молодого человека, которому на вид 25 лет. Приметы - волосы короткие черные, был одет в кожаную куртку, синюю рубашку, темно-синие джинсы, черные туфли (фото №1), а также девушку лет 25. Приметы - волосы черные, собраны в пучок, была одета в черную матерчатую куртку, темную матерчатую юбку, коричневые сапоги до колена (фото № 2).

Подозреваемые могут проживать в пределах города Острова, Островского района или в Пскове в микрорайоне «Кресты-3».

Всех, кто располагает достоверными сведениями о местонахождении фигурантов или иной полезной информацией, просят обращаться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, контактные телефоны 676-801, 676-872 или 02.