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В Псковском районе совершено нападение на таксиста

30 марта в 21:15 между деревнями Череха и  Соловьи в Псковском районе неизвестный с применением насилия открыто похитил у водителя такси имущество и деньги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В совершении этого преступления полиция подозревает двух граждан -  молодого человека, которому на вид 25 лет. Приметы - волосы короткие черные, был одет в кожаную куртку, синюю рубашку, темно-синие джинсы, черные туфли (фото №1), а также девушку лет 25. Приметы - волосы черные, собраны в пучок, была одета в черную матерчатую куртку, темную матерчатую юбку,  коричневые сапоги до колена (фото № 2).

Фото с 60.мвд.рф

Фото с 60.мвд.рф

Подозреваемые могут проживать в пределах города Острова, Островского района или  в  Пскове в микрорайоне «Кресты-3». 

Всех, кто располагает достоверными сведениями о местонахождении фигурантов или иной полезной информацией, просят обращаться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда,  контактные телефоны 676-801, 676-872 или 02.

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