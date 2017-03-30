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В Великих Луках на стройплощадке физкультурного комплекса разрабатывают участок под бассейн

В Великих Луках на стройплощадке нового физкультурно-оздоровительного комплекса закончен котлован под здание ледового катка и началась разработка участка под бассейн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и бассейном возводится по заказу ООО «Газпром инвестгазификация», подрядчиком работ выступает ООО «Техгазмонтаж».

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен как для ежедневных занятий спортом, так и для проведения соревнований. В нем предусмотрены два бассейна размерами 25х16 метров и 16,6х8 метров, зона спортивных и тренажерных залов, где будут располагаться тренажерный зал, зал для подготовительных занятий и залы для групповых занятий. На ледовой площадке размером 60 на 30 метров можно будет кататься на коньках и играть в хоккей. Все это будет доступно и для маломобильных групп населения.

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