В Псковском районе сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя ВАЗа

11:37, 31 марта 2017, ПАИ

В Псковском районе сотрудники ГИБДД установили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, вечером 29 марта на дороге Новгород – Псков полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2115. За рулем машины находился 45-летний пскович в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.