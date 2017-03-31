От Ломоносова до Циолковского: выходит в продажу книжная коллекция «Великие умы России» от «Комсомольской правды»

11:06, 31 марта 2017, ПАИ

31 марта в продажу в Псковской области поступит 1-й том новой книжной коллекции «Великие умы России», подготовленной издательским домом «Комсомольская правда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе распространения редакции «КП-Псков». Первая книга серии посвящена Михаилу Ломоносову.

Всего в рамках серии планируется издать 30 томов. В числе знаменитых людей России, о которых расскажет «КП», Михаил Ломоносов, Антон Чехов, Константин Циолковский, Александр Столетов и Александр Греков.

Книги можно купить в киосках, почтовых отделениях связи и в редакции газеты (Псков, ул. Пароменская, д. 21/33, 1 этаж, отдел распространения; тел. (8112) 56-67-47).