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Общество

От Ломоносова до Циолковского: выходит в продажу книжная коллекция «Великие умы России» от «Комсомольской правды»

31 марта в продажу в Псковской области поступит 1-й том новой книжной коллекции «Великие умы России», подготовленной издательским домом «Комсомольская правда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе распространения редакции «КП-Псков». Первая книга серии посвящена Михаилу Ломоносову.

Всего в рамках серии планируется издать 30 томов. В числе знаменитых людей России, о которых расскажет «КП», Михаил Ломоносов, Антон Чехов, Константин Циолковский, Александр Столетов и Александр Греков.

Книги можно купить в киосках, почтовых отделениях связи и в редакции газеты (Псков, ул. Пароменская, д. 21/33, 1 этаж, отдел распространения; тел. (8112) 56-67-47). 

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