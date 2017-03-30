Двое псковичей одолжили мошеннику около 10 тысяч рублей

11:02, 31 марта 2017, ПАИ

В Пскове и Красногородске зарегистрированы факты мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, в областном центре неизвестный через социальные сети под предлогом одалживания денег завладел в общей сложности 9 тысячами 800 рублями, принадлежащими двум гражданам. По данному факту проводится проверка.

Еще один пскович заявил в полицию, что в результате операции купли-продажи через один из сайтов он лишился 25 тысяч рублей, которыми под предлогом продажи автомобиля завладел злоумышленник. Возбуждено уголовное дело.

А в Красногородске полиция проводит проверку по заявлению гражданки, у которой с банковской карты неизвестный снял около трех тысяч рублей.

