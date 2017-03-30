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Двое псковичей одолжили мошеннику около 10 тысяч рублей

В Пскове и Красногородске зарегистрированы факты мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, в областном центре неизвестный через социальные сети под предлогом одалживания денег завладел  в общей сложности  9 тысячами 800 рублями, принадлежащими двум гражданам. По  данному факту проводится проверка.

Еще один пскович заявил в полицию, что в результате операции купли-продажи через один из сайтов он лишился 25 тысяч рублей, которыми под предлогом продажи автомобиля завладел злоумышленник. Возбуждено уголовное дело.

А в Красногородске  полиция проводит проверку  по заявлению гражданки, у которой  с банковской карты неизвестный снял около трех тысяч рублей.
 

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