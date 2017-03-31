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Общество

Россияне стали больше заниматься спортом

Доля населения России, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, увеличилась за 2016 год до 34,2%. Об этом на итоговом заседании коллегии Минспорта сообщил министр спорта РФ Павел Колобков, передает ТАСС.

«В 2016 году обеспечено достижение следующих показателей развития сферы - доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, увеличена до 34,2% (план – 32%), доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличена до 74,8% (план - 64%). Количество инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, составило 977 тыс. 600 человек или 12,1% от общего числа инвалидов, которые не имеют противопоказаний для занятий. Единовременная пропускная способность объектов спорта увеличена до 47,6% (план - 34%)», - сообщил министр.

По его словам, в прошлом году Минспорт провёл 322 физкультурных мероприятия среди различных групп населения, в том числе 187 - для детей и учащейся молодежи, 119 - для лиц средних и старших возрастных категорий, 16 - для инвалидов.

Как сообщил министр спорта, в настоящее время утверждены 93 федеральных стандарта спортивной подготовки по видам спорта, всего подготовку резерва осуществляют 5 тыс. 36 спортивных организаций, общая численность лиц, занятых в системе подготовки резерва, составляет 3 млн 630 тысяч 38 человек, из них 3 млн 269 тысяч 341 – это спортсмены и 95 тысяч 848 - тренеры.

Напомним, что согласно данным Всероссийского реестра, в РФ признаны 169 видов спорта. В целях их развития действуют 96 общероссийских общественных организаций, которые получили госаккредитацию.

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