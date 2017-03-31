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Общество

Псковского землевладельца оштрафовали на 110 тысяч за неисполнение предписаний Россельхознадзора

Мировой суд судебного участка района Выхино-Жулебино города Москвы привлёк псковского землевладельца к административной ответственности за неисполнение предписаний Россельхознадзора. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, нарушителю назначили наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. рублей.

Предписания выдали землевладельцу по результатам обследования принадлежащих ему земель сельскохозяйственного назначения, находящихся вблизи деревни Сылтаново Себежского района. При осмотре земель выявили, что одиннадцать участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 59 га заросли древесно-кустарниковой и сорной растительностью. В ходе внеплановой проверки было установлено, что требования предписаний не исполнены, зарастание сельхозугодий не устранено. В отношении владельца составили и направили в мировой суд протоколы по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ (неисполнение законного предписания должностного лица).

Рассмотрев представленные материалы, суд признал собственника виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей за каждое неисполненное предписание. Кроме того, владельцу заросших земель выдали новые предписания.

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