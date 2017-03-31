В Псковской области запретили транзит 8 тысяч саженцев яблони из Италии

12:28, 31 марта 2017, ПАИ

На Государственной границе Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино Печорского района запретили транзит из Италии в Казахстан партии 8 тысяч саженцев яблони. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие в фитосанитарном сертификате сведений о месте выращивания посадочного материала (питомнике). Партию саженцев вернули на сопредельную территорию.