Изменился порядок взимания сбора за оформление проездных документов в пригородных поездах

12:36, 31 марта 2017, ПАИ

Изменился порядок взимания сбора за оформление проездных документов в пригородных поездах ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, в случае продления пассажиром поездки, в поезде или на станции прибытия будет взиматься сбор за оказание услуги по оформлению проездных документов. На сегодняшний день размер сбора составляет 80 рублей.

Например, если пассажир приобрел разовый или абонементный билет для проезда по маршруту Малая Вишера – Тосно, а после станции Тосно продолжил поездку до Московского вокзала, он должен оплатить стоимость проезда от станции Тосно до Московского вокзала, а также сбор за оформление проездного документа в поезде.

Сбор взимается со всех категорий граждан, а также при провозе ручной клади сверх установленной нормы, велосипедов и мелких домашних (комнатных) животных, собак, птиц в качестве ручной клади.

Оформлять сбор будут разъездные билетные кассиры при проверке проездных документов в поезде, а также в специальных билетных кассах «на выход» после совершения поездки, в случае, если билет не был оформлен пассажиру в поезде.

Оплата сбора не освобождает пассажира от оплаты проезда и провоза ручной клади сверх установленной нормы, велосипедов и мелких домашних (комнатных) животных, собак, птиц.

Сбор взимается на основании пунктов 57, 58 116 Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Министерства транспорта РФ от 19 декабря 2013 года №473.