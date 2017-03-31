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Экономика

В двух партиях мяса, поступивших в Псковскую область, обнаружили листерии

В двух партиях мяса, поступивших в Псковскую область, обнаружили листерии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Так, несоответствие говядины требованиям технических регламентов Таможенного союза по микробиологическому показателю выявили при исследовании партии замороженной белорусской говядины, которая поступила через пункт пересечения государственной границы РФ в деревне Лобок Невельского района. Вес партии превысил 12 тонн.

Также листерии обнаружили в партии замороженного мяса птицы, произведенного в Белоруссии, которое везли через пункт пропуска в деревне Долосцы Себежского района. Вес партии – более 19 тонн.

Предпринимаются меры по пресечению оборота опасных партий продукции.

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