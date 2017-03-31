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Общество

33 псковича принимают участие в досрочной сдаче ЕГЭ по математике

31 марта участники досрочного периода ЕГЭ-2017 сдают математику, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении образования Псковской области.

Заявления на участие в ЕГЭ по математике базового уровня в досрочный период подали 7 человек. На экзамен профильного уровня записались 45 человек. «Экзамен проходит в штатном режиме. На сдачу базового уровня в итоге явились 6 человек, на сдачу профильного - 27», - уточнили в Управлении.

ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года, в соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации и по предложению Ассоциации учителей и преподавателей математики.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длится 3 часа 55 минут (235 минут).

Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.

Свои результаты участники экзаменов узнают на позднее 11 апреля 2017 года.  Досрочный период ЕГЭ в 2017 году проходит с 23 марта по 14 апреля. Основной период пройдет с 29 мая по 1 июля. 3 апреля псковичи будут сдавать устный экзамен по иностранным языкам. В английском себя попробуют семь человек, в немецком - один.

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