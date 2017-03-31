В Великих Луках на путепроводе тоннельного типа забетонировали монолитные стены

12:48, 31 марта 2017, ПАИ

В городе Великие Луки продолжается строительство автодорожного путепровода через железную дорогу. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, в настоящее время на путепроводе тоннельного типа выполнено бетонирование монолитных стен, производятся работы по демонтажу опалубки. Также осуществляется армирование откосных крыльев тоннеля.

Кроме того, выполняются работы по гидроизоляции подпорных стен основного путепровода, осуществляется монтаж аванбека пролетного строения и основания накаточных путей. Производится армирование и последующее бетонирование подферменных площадок. Осуществляется перенос коммуникаций.

Строительство ведется согласно графику производства работ.