Перед судом предстанет безработный мужчина, который избил и ограбил великолучанина

13:00, 31 марта 2017, ПАИ

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки направил в суд уголовное дело по факту грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следствием установлено, что 20 ноября 2016 года в квартире дома по улице Ботвина у 25-летнего жителя Великолукского района отобрали мобильный телефон. Потерпевший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого по «горячим следам», им оказался 38-летний безработный великолучанин. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за кражу и разбой.