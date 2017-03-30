Фрагменты фресок, снятых со стен храмов Довмонтова города в Пскове, будут отреставрированы

11:50, 31 марта 2017, ПАИ

Объявлен конкурс с ограниченным участием на реставрацию и консервацию музейной коллекции фрагментов фресок XIV века, снятых во время археологических раскопок со стен храмов Довмонтова города в Псковском кремле. Информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Максимальная цена контракта составляет 8 млн 641 тысячу 600 рублей.

Вскрыть конвертов с заявками планируется 24 апреля. Срок исполнения государственного контракта — до 25 декабря 2017 года.

В качестве проектной организации в техническом задании указано Акционерное общество «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» (МНРХУ).

В коллекции Псковского музея-заповедника находятся 8 ящиков с кусочками фресок из завалов и 25 ящиков с фрагментами, снятыми со стен храмов Довмонтова города. Некоторые фрески сняты с криволинейных объемов храма: арочные проемы, откосы окон, подкупольные столбы, и так далее, о чем также свидетельствуют надписи на ящиках и их форма.