Веселить домового советует сегодня народный календарь

11:20, 01 апреля 2017, ПАИ

Дарья Грязная наступила по народному календарю. Как сообщает calend.ru, праздник получил название в честь двух христианских святых — Хрисанфа и Дарии Римских, живших в III веке. Хрисанф происходил из семьи язычников, но, прочитав Новый Завет, решил стать христианином. Отец, желая отвратить юношу от веры, женил его на Дарии, жрице Афины Паллады, однако Хрисанф смог обратить в христианство и ее. Супруги решили вести девственную жизнь и призывали к этому других. Горожане пожаловались на Хрисанфа и Дарию властям; христианскую пару подвергли истязаниям, а затем казнили.

Грязной Дарью называют за то, что к этому дню активно тает снег. Вешние воды заливают поля, дворы, дороги, появляется грязь и вокруг прорубей на реках. Поэтому в народе говорили: «Дарья проруби обгадила». Считалось, что «Дарья даром не марала, а грязь лишь на тех людей лепила, кто нечистыми помыслами был тяжел». Поэтому в этот день по испачканной одежде можно было определить плохого человека.

Были и другие приметы, связанные с таянием снега. Например, если вешняя вода шла с шумом — это предвещало хорошие травы летом. Успешный год предвещал и навоз, вытаявший в этот день на дороге. Также на Грязную Дарью было принято белить холсты: ткань расстилали на снег под яркое солнце, и она становилась светлее, а от утреннего мороза — мягче. Опытные ткачихи советовали молодым: «Стели кросна (длинные тонкие холстины) по заморозкам».

Считалось также, что в этот день просыпается домовой. Поэтому его нужно было задобрить — угостить хлебом и молоком и развеселить небольшим представлением. Особо смелые пытались домового обмануть и говорили друг другу неправду. 1 апреля было принято разыгрывать друг друга, по этому поводу существовали разные присказки, например, такая: «Коли первого апреля не соврешь — когда еще времечко найдешь?» У девушек была особая примета: если разыграть как можно больше народа в этот день — то жених тебя не обманет.

Существовали для этого дня и приметы на погоду: какая погода стоит 1 апреля, такая будет и 1 октября.